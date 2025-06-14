Arben Akış, 5 yaşında oyunculuğa başladı. Başarılı reklam ve dizilerde oynadı. 2025’te En İyi Çocuk Oyuncu ödülü aldı. Akış, oyunculuğu çok sevdiğini belirtti. Annesiyle replik çalışmaları yapıyor. Oğluyla gurur duyduğunu ifade etti

ARBEN AKIŞ’IN SANAT HAYATINA GIRIŞI

Mustafa ve Ümmihan Akış çiftinin oğlu Arben Akış, ailesi ve çevresinin oyunculuğa olan ilgisini, ezber gücünü ve potansiyelini keşfetmesi neticesiyle 5 yaşında bir ajansa kaydoldu. İlk reklam filminde performans sergileyen Akış, ‘Hayatla Barış’, ‘Canım Oğlum’, ‘Bayram Şekeri’, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Mavera’ ve ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ gibi birçok projede yer aldı. 2024 Şubat ayında Ankara’da yapılan ‘Kalem/The Pencil’ adlı filmde rol alarak dikkatleri üzerine çekti.

Arben Akış, İsviçre’nin önemli etkinliklerinden olan Momohill Film Fair 2025’te ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülünü kazandı. ‘The Pencil’ adlı filmdeki etkileyici performansıyla uluslararası alanda da öne çıktı. Gelecek hedefleriyle ilgili konuşan Fevzi Çakmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Akış, “İlk projem 5 yaşında oldu. Dizi ortamına girdikten sonra seti ve ekip arkadaşlarımı çok sevdim. Bu işi yapabileceğimi düşündüm” diye ifade etti.

EĞİTİMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kameranın önünde ilk kez heyecanlandığını dile getiren Akış, “Acaba yapabilecek miyim diye tedirgin olmuştum ama kendimi televizyon ekranında görünce daha da motive oldum. Arkadaşlarım beni izlediğinde çok mutlu olmuştum. Okuduğum replikleri 10 dakikada ezberleyebiliyorum. Oynayacağım rolü baştan sona okuduktan sonra, karakterin hayatını hayal ediyorum” şeklinde sözlerine değindi.

ANNESİNDEN GURURLU SÖZLER

Arben Akış’ın annesi Ümmihan Akış, “3 yaşından itibaren Arben’de bir ışık olduğunu söylediler. Bu yüzden ajansa yazdırmaya karar verdik. 5 yaşında ilk reklam filmini çekti ve ardından birçok popüler projede yer aldı. Bu başarılarıyla gururluyum. Kendi çocuğumu televizyonda görmek ayrı bir mutluluk. Yönetmenler hep onun çok yetenekli olduğunu belirtip devam etmesi yönünde bizi desteklediler. Evde repliklerini birlikte çalışarak, sahne gibi bir alan oluşturup alıştırmalar yapıyoruz” şeklinde görüşlerini paylaştı.