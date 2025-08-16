Arca Çorum Fk, Adana Demirspor’u Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Yeni Adana statında oynanan Trendyol 1. Lig’in 2. haftasındaki karşılaşmada hakemler Fevzi Erdem Akbaş, Tuncay Ercan ve Ömer Yasin Gezer görev aldı. Ev sahibi Adana Demirspor’un kadrosunda Deniz Eren Dönmezer, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 73 Samet Akif Duyur), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Salih Kavrazlı, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız (Dk. 52 Halil Eray Aktaş), Enes Erol, Osman Kaynak ve Ahmet Yılmaz (Dk. 52 Kürşat Türkeş Küçük) oyuncuları bulunuyordu.

ÇORUM FK’NIN KAZANAN GOLLERİ

Arca Çorum FK, bu karşılaşmada Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio (Dk. 70 Eren Karadağ), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Caner Osmanpaşa), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Ozan Sol) ve Eze oyuncularıyla sahaya çıktı. Mücadeledeki goller ise Dk. 37 Eze, Dk. 43 Yusuf Erdoğan ve Dk. 78 Atakan Akkaynak tarafından atıldı.

Sarı Kart Uyarıları

Maçta dikkat çeken sarı kartlar da yaşandı. Arca Çorum FK’dan Dk. 17’de Üzeyir Ergün, Dk. 29’da Kenan Fakılı ve Dk. 90+1’de Eren Karadağ sarı kart gördü. Adana Demirspor’dan ise Dk. 21’de Ali Arda Yıldız, Dk. 52’de Kadir Karayiğit ve Dk. 58’de Kürşat Türkeş Küçük sarı kartla uyarıldı. Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti.