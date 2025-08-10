Arca Çorum FK, Amed’i 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Ogün Kamacı

Arca Çorum FK kadrosunda; Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 65 Atakan Cangöz), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa) yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda ise; Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin (Dk. 62 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk. 76 Çekdar Orhan), Diaa Sabi’a, Andrade ve Moreno bulunuyordu.

GOLLER ve KARTLAR

Maçta goller, Dk. 33’te Oğuz Gürbulak ve Dk. 88’de Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK) tarafından atıldı. Kırmızı kart, Dk. 82’de Moreno’ya gösterildi. Ayrıca sarı kartlar; Dk. 45+3’te Aytaç Kara ve Dk. 80’de Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) tarafından alındı.

MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Arca Çorum FK, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup etti.