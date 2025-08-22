Arca Çorum FK Mutlu, Tüm Oyun İçin

Arca Çorum FK Nefes Kesen Bir Mücadeleyle Galip Geldi

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Tahsin Tam, elde ettikleri galibiyetle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Tam, oyuncularının sergilediği performanstan ötürü onları tebrik etti. “İlk 45 dakika, sezonun başından beri en iyi oynadığımız 45 dakikaydı” diyen Tam, takımlarının maçın başında rakibe hiç fırsat vermeden oyunlarını iyi bir şekilde şekillendirdiğini ifade etti.

İkici Yarıda Sorunlar Yaşandı

İkinci yarı hakkında ise, “İkinci 45 dakika bizim adımıza negatif geçti” diyen Tam, 1-0 önde olmanın içgüdüleri de erken geliştirdiğini aktardı. “Golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon bizim için yine değerliydi. Orada bir kararlılık koyduk ki bu kararlılığı golü yemeden önce de koymalıydık” açıklamasında bulundu. Hakem kararlarıyla ilgili gelen yorumlara katılmadığını belirten Tam, “Penaltı, net penaltıydı. Maçın ilk yarısında bize yapılan faullerin hiçbirisini çalmadı” diyerek, hakem yönetimini eleştirdi.

Şenol Can Galibiyeti Kutladı

SMS Grup Sarıyer teknik direktörü Şenol Can da, kazandıkları için Arca Çorum FK’yi tebrik etti. Can, tartışmalı bir penaltıyla son saniye golü yedikleri için mağlup olduklarını belirtti. “Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK gerçekten çok saygı duyduğumuz bir takım” diyen Can, “İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldığımızda 1-1 yaptık. Bütün futbolcularımı kutluyorum, plana sadık kaldık” şeklinde konuştu. Maçın sonunda yaşanan tartışmalı penaltı kararına dikkat çeken Can, “Hakem bütün takdir haklarını Çorum FK lehine kullandı” ifadesini kullandı.