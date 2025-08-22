Arca Çorum FK, Sms Grup Sarıyer’i Yendi

Haberler

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Stat: Çorum

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyup Özer

Çorum FK kadrosu: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Ozan Sol), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Eze

Sms Grup Sarıyer kadrosu: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Metehan Mert, Djiloboji, Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Anziani, Dembele, Urie (Dk. 81 Berkay Aydoğmuş), Babacar (Dk. 43 Regattin)

MAÇIN GOLLERİ VE SARILAR

Goller: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+7 Eze (Penaltıdan) (Arca Çorum FK), Dk. 83 Dembele (Sms Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 64 Pedrinho, Dk. 70 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 72 Atakan Cangöz (Arca Çorum FK), Dk. 45+2 Traore, Dk. 90+6 Regattin (Sms Grup Sarıyer)

HAFTANIN SONUCU

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Arca Çorum FK, evinde ağırladığı SMS Grup Sarıyer’i 2-1 ile geçerek üç puanı hanesine yazdırdı.

ÖNEMLİ

