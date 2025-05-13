Arçelik, 70’inci yıl kutlaması yaptı

ARÇELİK’İN KURULUŞ YILI ETKİNLİĞİ

Arçelik, şirketin üretim, teknoloji ve AR-GE alanındaki çalışmalarını ve küresel ölçekteki faaliyetlerini 70’inci kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediği etkinlikte paylaştı. Etkinlik, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Arçelik, 1955’te İstanbul’da başlayan yolculuğunu bugün 13 ülkede 45 üretim tesisiyle sürdürüyor. Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya yayılan bu yapı, Arçelik’in küresel teknoloji şirketi kimliğini pekiştiriyor. Şirket bugüne kadar 560 milyondan fazla ürün üretti ve yalnızca 6 ana ürün grubunda yaptığı 375 milyon adet beyaz eşya üretimiyle dikkati çekiyor.

SU TASARRUFU VE ÇEVRESEL SORUMLULUK

Arçelik’in yalnızca bulaşık makineleriyle sağladığı su tasarrufu, 6,5 Sapanca Gölü hacmine eşit seviye ulaştı. Üretimde sağlanan su verimliliği ise 2,77 milyon metreküp ile yaklaşık 13 milyon kişinin günlük ihtiyacını karşılayacak büyüklüğe erişti. Şirket, 2010’dan bu yana 1,75 milyon elektronik atığı kendi tesislerinde dönüştürüyor. Yeşil teknolojilerde en fazla patent başvurusu yapan Türk şirketi unvanını elinde bulunduran Arçelik, Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan uluslararası başvurularla Türkiye sıralamasında ilk sırada bulunuyor.

GÜVENİLİRLİK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Arçelik’in FutureBright Group ile gerçekleştirdiği araştırmalara göre, her 10 tüketiciden 8’i şirketi “güvenilir marka” olarak tanımlıyor. Katılımcıların yüzde 91’i markaya yakınlık duyduğunu belirtirken, yüzde 82’si markayı sevdiğini ifade ediyor. 2024’te Whirlpool ve Beko’nun Avrupa’daki iştiraklerini birleştirerek oluşturduğu Beko Europe şirketiyle Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi olan Arçelik, son 20 yılda Defy, Dawlance, Voltas Beko, Singer ve Arçelik Hitachi gibi girişimlerle global büyümesini hızlandırıyor.

70’İNCİ YIL KUTLAMASI VE HEDİYELER

Arçelik, 70’inci yılını tüketicileri ile birlikte kutlamak amacıyla özel bir çekiliş kampanyası başlattı. Çekilişte 1 kişi Ford Mustang Mach-E, 1 kişi Ford Focus, 70 kişi Arçelik televizyon, 70 kişi Arçelik kurutma makinesi, 70 kişi Arçelik buzdolabı, 70 kişi Arçelik çamaşır makinesi, 70 kişi Arçelik bulaşık makinesi, 7 kişi Divan otellerinde geçerli konaklama hediye çeki ve 7 kişi 200 bin lira değerinde Arçelik hediye çeki kazanma fırsatına sahip olacak.

YENİLİKÇİ HİZMET ANLAYIŞI

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik’in Türkiye ve Avrupa’nın lider beyaz eşya üreticisi olarak dünya çapında güven, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında büyümeye devam ettiğini dile getirdi. “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ ilkesinden aldığımız güçle 1955’ten bu yana ülkemiz için durmaksızın çalışıyor ve üretiyoruz.” diyen Dinçer, Türkiye’deki fabrikaları ve çalışanları ile istihdam ve umut sağladıklarını aktardı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Dinçer, toparlanan toplumsal sorumluluk alanında birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Bu topraklar için değer yaratma hedefiyle fırsat eşitliğine, spora, sürdürülebilirliğe, Türkiye’nin gençlerine ve geleceğine yatırım yapıyoruz.” diye konuştu. Arçelik’in yalnızca Beko ‘Kadının İşi, Gücü’ projesi aracılığıyla 133 kadın bayiyi ekosisteme dahil ederek girişimci kadınları desteklediğini ifade etti.

GELECEK HEDEFLERİ

Dinçer, “Bugün 10,6 milyar avroluk ciromuzla 70 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teknolojimizle hayatın kalbinde yer almaya, güven ve samimiyetle büyümeye, ülkemiz ve dünya için değer yaratmaya devam edeceğiz.” diyerek gelecek vizyonlarının daha fazla insan için daha fazla fayda sağlamak olduğunu aktardı.