Arda – Aslıhan çifti elele

Berkay’ın eşine sarkıntılık eden ve bu duruma tepki gösteren Berkay’ın burnunu kıran, Berkay’ın gittiği hastaneye de silahla gelerek olay çıkaran Arda, eşi ile elele poz verdi.

Eşi Özlem Ada Şahin’i sözlü taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı şarkıcı Berkay’a kafa atıp burnunu kıran, ardından hastane odasında ateş eden Başakşehirli futbolcu Arda Turan önceki gece Beşiktaş’taki Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat ifade vermişti. Arda Turan o gecenin ertesi günü 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan’ın doktor kontrolüne gitti.

AYRI AYRI ARAÇLARLA GELDİLER, EL ELE AYRILDILAR

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan muhabirlerin soruları üzerine “Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz” dedi. Çift ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı.