Arda Güler, 10 Numara Forma İçin

MODRIC’İN AYRILIĞI VE ARDA GÜLER’İN FIRSATI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra İspanyol ekibi Real Madrid’den ayrılacağını net olarak bildiren Luka Modric’in 10 numaralı forması boş kalacak. 39 yaşındaki Hırvat yıldız, son turnuvasında bu formayla yer alacak. Real Madrid’de 10 numaralı forma için birçok talip bulunurken, milli oyuncu Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

ARDA GÜLER’İN OYNAYACAĞI MAÇ VE FORMASI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün saat 22.00’de Al Hilal ile oynanacak maçta Arda Güler’in ilk 11’de oynaması bekleniyor. Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte, Güler’in bu sezon daha fazla süre alması öngörülüyor. 20 yaşındaki milli oyuncu, Luka Modric’in takımdan ayrılmasıyla 10 numaralı forma için ciddi bir aday haline gelebilir. Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen Güler, bu sene de Federico Valverde’den boşalan 15 numaralı formayı seçmişti. Eğer Güler yeni sezonda da bir forma değişikliği yaparsa, 3 sezonda 3 farklı numara giymiş olacak. Fenerbahçe ve A Milli Takım’da da 10 numarayı taşıdığı için bu forma onun için özel bir anlam taşıyor.

XABI ALONSO’DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMALARI

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulacağını ifade etti. Alonso, “Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alıyor. Luka Modric de ilk dönemlerinde yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu süreç doğaldır. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin hale gelir. Bu çok olağan bir durum” şeklinde konuştu.