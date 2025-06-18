Arda Güler, 10 numarayı isteyebilir

MODRIC’İN FORMASINA ARDA GÜLER TALİP

FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrasında İspanya La Liga ekibi Real Madrid’den kesin olarak ayrılacağını duyuran Luka Modric’in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler göz dikti. 39 yaşındaki Hırvat yıldız, eflatun-beyazlı takımla son turnuvasında mücadele edecek. Modric takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boş kalacak ve bu formaya birçok talip çıkması bekleniyor. Arda Güler, bu isimler arasında yer alıyor.

ARDA GÜLER’İN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün saat 22.00’de Al Hilal ile karşılaşacak olan Güler’in, teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte daha fazla süre alması bekleniyor. 20 yaşındaki milli oyuncu, 10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında yer alırken, Luka Modric’in ayrılmasıyla birlikte forma numarında değişiklik yapma ihtimali ortaya çıkıyor. Arda Güler, Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giymiş ve bu yıl da Federico Valverde’den boşalan 15 numaralı formayı terletmişti. Eğer forma numarasını değiştirmiş olursa, 3 sezonda 3 farklı numara ile forma giymiş olacak. Ayrıca, Arda Güler daha önce Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nda da 10 numaralı formayı taşıdı.

XABI ALONSO’NDAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin takımın başından ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine gelen Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler’in önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulacağını ifade etti. Xabi Alonso, “Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum” dedi.