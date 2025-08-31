Arda Güler, Aydınlık Yıldız!

MAÇIN BAŞLANGICI VE GOLLER

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Mallorca ile karşılaştı. Konuk takım, mücadeleye hızlı başladı ve 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezonki ilk golü oldu.

ARDA GÜLER’İN EŞİTLİK GOLÜ

Ev sahibi takım Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in golüyle eşitliği sağladı. Milli futbolcu, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hemen ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un vuruşuyla Real Madrid öne geçti. İlk yarı, 2-1’lik ev sahibi avantajıyla sona erdi. Arda, 45+1’de Mbappe’nin attığı golü hazırladı ancak offside sebebiyle gol geçerli olmadı.

İKİNCİ YARIDA OLAYLAR

İkinci yarının başında, 55. dakikada Arda Güler’in golü VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Milli yıldız, 72. dakikada Dani Ceballos’a yerini bıraktı. Mücadelenin son bölümünde Real Madrid, 2-1’lik üstünlüğünü koruyarak galip geldi. Bu sonuçla Real Madrid, ligde 3’te 3 yapmış oldu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu maçta 41 pasın 38’ini isabetli kullanarak yüzde 93’lük pas isabetiyle oynadı. Ayrıca, 3 uzun pas denemesinde de başarı sağladı. 72 dakika sahada kalan Arda, 2 kez isabetli şut attı ve bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı her 3 maçta da ilk 11’de kendine yer buldu.