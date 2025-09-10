Arda Güler, Bellingham’a Rağmen Oynayacak

XABI ALONSO’NUN TERCİHİ

İspanyol futbol devi Real Madrid’de Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte, Arda Güler ilk 11’in önemli oyuncularından biri haline geldi. Ancak, Jude Bellingham’ın geri dönmesiyle Güler’in yedek kulübesine çekileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Xabi Alonso, Bellingham’ın sahalara geri dönmesine rağmen Arda Güler’i birçok maçta ilk 11’de başlatma niyetinde.

Özellikle hücumda üç oyuncunun yer aldığı maçlarda, genç yetenek Arda Güler’in sahada olacağı belirtildi. Güler, La Liga’da oynadığı üç maçta bir gol atıp bir asist yaparak teknik ekibin beğenisini topladı. Bellingham’ın sezon başındaki ameliyatı da Arda Güler’in ilk 11’deki şansını artıran faktörlerden biri oldu.