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Arda Güler, Çocukluk Fotoğrafı Paylaştı

ARDA GÜLER’DEN ÇOCUKLUK PAYLAŞIMI

Milli futbolcu Arda Güler, İspanya’nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga’da mücadele eden Real Madrid takımında forma giyiyor. Son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Güler, bu sefer de çocukluk dönemi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altında “Hala aynı çocuk” ifadesini kullandı.

YENİ SEZONDA SİNEMAYI YANSITAN BİR AN

Arda Güler’in çocukluk fotoğrafı, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Genç futbolcunun paylaştığı bu nostaljik kare, onun futbol kariyerinin başlangıcını gözler önüne seriyor. Güler’in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

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