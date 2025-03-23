Arda Güler’den Macaristan Maçı Sonrası Açıklama

ARDA GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, Macaristan’ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldiğimiz maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada 1 gol atan Arda, “Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söylemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

MACARİSTAN’IN STRATEJİSİ

Maçın başındaki Macaristan’ın oyun stratejisini değerlendiren Arda, “Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!” dedi. 20 yaşındaki yetenek, “Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.” sözleriyle konuşmaya devam etti.

TARAFTARLARA MESAJ

Arda Güler, taraftarlara yönelik bir mesaj da gönderdi. “Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder.” ifadeleriyle taraftarların önemine vurgu yaptı.