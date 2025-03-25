Arda Güler’den Uluslar Ligi Açıklaması

MAÇ SONRASI ARDA GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım’ın Macaristan’ı yenmesi sonrası Arda Güler, İspanyol basınından Marca’ya açıklamalarda bulundu. A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki başarısını değerlendirirken, Real Madrid ile ilgili de bilgiler paylaştı.

A LİGİ’NE YÜKSELME HEDEFİ

Arda, “Bizim için Uluslar A Ligi’ne yükselmek ve buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Çok mutluyuz.” şeklinde belirtti ve A Milli Takım’ın bu başarılarına vurgu yaptı. Genç futbolcu, Real Madrid’deki hedefleri hakkında da konuştu; “Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid her zaman her maçı kazanmak ve şampiyonluk için mücadele ediyor. Benim tek isteğim her maçta oynayıp takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak.” diye ifade etti.

GÜVEN VE GELİŞİM

Arda, “Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. Real Madrid’de başarılı olacağıma inanıyorum. Hatta Madrid’de bir ev bile aldım. Macaristan’a karşı oynadığımız maçta da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım.” açıklamasıyla Madrid’deki durumunun kendisini etkilediğine dair söylenenlere yanıt verdi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Genç futbolcu, “Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok şey ifade ediyor. Çok minnettarım. Real Madrid’de oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Onu elde edene kadar mücadele etmeyi bırakmayacağım.” sözleriyle, kulübe olan bağlılığını ve hedeflerini dile getirdi. Marca, Arda Güler’in röportajını manşetinde duyurdu.