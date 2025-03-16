Arda Güler Eski Takımı Fenerbahçe’yi İzledi

ARDA GÜLER’İN FENERBAHÇE MAÇINDAKİ BULUNDUĞU AN

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe’nin Samsunspor ile gerçekleştirdiği maçı tribünden izledi. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’u ağırlarken, tribünde çeşitli tanıdık yüzler de görüldü. Bu hafta sonuyla beraber milli takım arasına geçilirken, milli takımlarda görev alan futbolcular ülkelerine dönmeye başladı.

MİLLİ MAÇ İÇİN İSTANBUL’A DÖNÜŞ

Real Madrid’in Villarreal ile gerçekleştirdiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Arda, ardından A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi maçları için İstanbul’a geldi. 2021 yılından itibaren Fenerbahçe’nin A takımında forma giyen genç futbolcu, 2022-2023 sezonu sonunda İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADI’NDA TARAFTARLA BULUŞMA

Yaklaşık iki yıl aradan sonra Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret eden Arda, protokol tribününde yerini alarak büyük ilgi gördü. Taraftarlar Arda ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serdar Dursun da ailesiyle birlikte maçı izleyenler arasında yer aldı.