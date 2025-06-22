Arda Güler Geleceği Üzerine Açıklama Yaptı

ARDA GÜLER’İN GELECEĞE DAİR AÇIKLAMALARI

La Liga’nın önde gelen takımlarından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, kariyeriyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ancelotti’nin takımdan ayrılmasının ardından, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Arda, “Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum.” ifadelerini kullandı. “İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi.” şeklinde konuştu.

GÜNÜMÜZDE REAL MADRID’E ODAKLANMIŞ DURUMDA

Gelecek planları hakkında da açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, “Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid’e odaklandım.” dedi. Bu sezon Real Madrid forması ile 44 maça çıkan Arda Güler, sahada geçirdiği toplam 1820 dakikada 5 gol ve 9 asistlik bir performans gösterdi.