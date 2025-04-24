Arda Güler Gol Attı, Real Madrid Kazandı

REAL MADRİD GEFATE’Yİ 1-0 GEÇTİ

Real Madrid, La Liga’nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşıyor. Milli futbolcu Arda Güler, 11. dakikadan itibaren mücadelede yer aldı ve 21. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne getiriyor. İlk yarı bu skorla sona eriyor.

ARDA GÜLER DANI CEBALLOS’A YERİNİ BIRAKTI

Arda Güler, 78 dakika sahada kalarak etkili bir performans sergiliyor ve yerini Dani Ceballos’a bırakıyor. Maç, Real Madrid’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona eriyor.

LİDER BARCELONA TAKİPTE

Bu galibiyetin ardından Real Madrid, puanını 72’ye yükseltiyor ve 76 puana sahip lider Barcelona’yı takibine devam ediyor.