Arda Güler İçin Inter Devrede

FORMA ŞANSI BEKLEYEN ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ

Real Madrid’de forma şansı bulamayan Arda Güler’in takımdaki geleceği hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İspanyol kulübü, sezon başında 6 milyon euro karşılığında Serie A’daki Como takımına transfer ettiği Arjantinli futbolcu Nico Paz’ı geri getirmek istiyor. Genç oyuncunun sözleşmesinde Real Madrid’in geri alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca, sonraki satışlardan yüzde 50 pay alma hakkı da var. Paz, İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı ve bu sezon 27 maçta 6 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

YENİ AYRILIK İHTİMALİ

Madrid’in bu opsiyonu kullanması durumunda Arda Güler için yeni bir ayrılık durumu gündeme gelebiliyor. Milli futbolcuya olan ilgi her geçen gün artıyor ve talip olan kulüplerin sayısı yükseliyor. Özellikle bir başka milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı Inter’in, Arda Güler için en ciddi adaylardan biri olduğu da vurgulanıyor.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Bu sezon Real Madrid forması giyen Arda Güler, toplamda 31 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asist gibi bir performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenmiş olup, kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi mevcut.