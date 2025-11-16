Arda Güler İçin Manchester City Rekor Teklif Hazırlıyor

Arda Güler, Real Madrid’deki üçüncü döneminde ilk 11’deki yerini alarak Kylian Mbappe ile kurduğu uyumla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, Xabi Alonso’nun vazgeçilmezleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Artan performansı ile Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer radarına girdi.

MANCHESTER CİTY’DEN RESMİ TEKLİF YOLDA!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester City’nin Arda Güler için Real Madrid ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. İngiliz kulübünün, milli yıldız için 100 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildiriliyor.

FENERBAHÇE KAZANÇLI ÇIKIYOR

Arda Güler’in 100 milyon Euro’ya transfer olması durumunda, Fenerbahçe mevcut sözleşmesi gereği sonraki satıştan yüzde 20 pay alarak 20 milyon Euro daha kazanma fırsatı bulabilecek. Real Madrid formasıyla 77 maça çıkan Arda Güler, bu süreçte 15 gol atıp, 17 asist yapma başarısını gösterdi.