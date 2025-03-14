Arda Güler İçin Real Sociedad Harekete Geçti

TRANSFER GÜNDEMİNDE ARDA GÜLER

Bu sezon Real Madrid’de yeterince süre alamayan ve takımdan ayrılması konusu gündeme gelen milli futbolcumuz Arda Güler’in talipleri gün geçtikçe artıyor. Yaz transfer döneminde genç yıldız için İspanyol kulübü Real Sociedad’ın devreye girdiği bildiriliyor. Sporx’in İspanyol basınından edindiği bilgilerin ışığında, La Liga temsilcisi Real Sociedad, Arda Güler’i kadrosuna katmak için yaz döneminde girişimde bulunacak.

Arda Güler’in yalnızca Real Sociedad ile ilgilenildiği biliniyor. Bundesliga’dan Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt gibi takımların yanı sıra, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcumuzu transfer listesine eklemiş durumda. Inter, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği takım olarak dikkat çekiyor. Geçen sezon teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından verilen fırsatları iyi değerlendiren Arda, bu sezon beklediği şansı bulamamış durumda.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Real Madrid forması ile 29 resmi maçta toplam 1081 dakika süre aldı ve 3 gol ile 5 asistlik bir katkı sağladı. Real Madrid’de karşılaştığı süre kısıtlaması, Arda’nın devre arasında yeni bir takıma geçme ihtimalini artırıyor.