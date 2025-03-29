Arda Güler İlk 11’de Başlıyor

ARDA GÜLER’İN İLK 11’DE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI

Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı sorusu, Real Madrid’in her karşılaşmasında olduğu gibi bu maçta da merak konusuydu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, yoğun program sebebiyle kadroda değişiklik yapma ihtiyacı hissettiği için genç yeteneğe ilk 11’de görev verdi. Bu defa Arda Güler, maça ilk 11’de başlayacak.

ANCELLOTTİ’İN SEÇİMLERİ

Ancelotti, Leganes’yla oynanacak karşılaşmada sunacağı 11’i duyurdu ve Arda Güler’i hücum bölgesinde kullanmayı tercih etti. Böylece, Arda Güler’in ilk 11’de yer alması kesinleşmiş oldu. Real Madrid kadrosundaki yıldız oyuncularla birlikte, Arda hücum potansiyelini arttıracak.

MAÇIN DETAYLARI

Real Madrid ile Leganes arasındaki mücadele saat 23:00’te gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus yayıncı kuruluşları aracılığıyla izleyicilere ulaştırılacak. Real Madrid’in maç kadrosu ise şu şekildedir: Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raul, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Arda Güler, Lucas Vazquez, Francisco Garcia, Brahim Diaz ve Kylian Mbappe. Leganes’in kadrosu ise Marko Dmitrovic, Renato Tapia, Sergio Gonzalez Poirrier, Valentin Rosier, Javi Hernandez, Matija Nastasic, Oscar Rodriguez, Yvan Neyou Noupa, Dani Raba, Juan Diaz ve Diego Garcia Campos’tan oluşmaktadır.