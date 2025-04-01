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Arda Güler İlk 11’de Mi Olacak?

KRAL KUPASI YARI FİNALI HEYECANI BAŞLIYOR

İspanyol futbolunun en önemli turnuvalarından birisi olan Kral Kupası’ndaki yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Carlo Ancelotti’nin teknik direktörlüğündeki Real Madrid, güçlü rakibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Maç, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 22:30’da başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Javier Arberola Rojas yönetecek ve Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçta Real Madrid, Real Sociedad’ı 1-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmada Arda Güler, ilk 11’de sahaya çıkmış ve 84 dakika boyunca oyunda kalmıştı. Güler, 21 pasın tamamını başarıyla kullanarak dikkat çekmiş, ayrıca 3 hava topu mücadelesinde galip gelmiş ve 2 ikili mücadelede de başarılı olmuştu. 84. dakikada Rodrygo’ya yerini bırakmıştı. İkinci maçta Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.

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