Arda Güler’in Asisti İspanya’da Öne Çıktı

ARDA GÜLER’İN KRİTİK ASİSTİ İSPANYA’DA BÜYÜK SES GETİRDİ

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid’in Real Sociedad ile oynadığı Kral Kupası yarı final rövanşında maçın uzatma bölümünde takımına final biletini getiren kritik bir asist yaptı. İspanyol futbolunda büyük yankı uyandıran bu olay, Kral Kupası çerçevesinde yaşandı. Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. Normal süresi 4-3 Real Sociedad’ın üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, uzatma anlarında Arda Güler’in kritik katkısı öne çıktı.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI ARDA GÜLER’İN ASİSTİ

Uzatmalara giden ve 115. dakikada Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antonio Rüdiger’in kafasıyla topu ağlara göndermesi, Real Madrid’i finale taşıdı ve skoru 4-4 yaptı. İlk maçta elde edilen 1-0’lık galibiyetin üzerine, bu geri dönüş, İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca, genç futbolcunun yeteneklerini, “Arda Güler’in sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği” diyerek öne çıkardı. Güler’in ustaca ortası, Rüdiger’in altı pas içinde havada tüm rakipleri geçerek eşitliği sağlamasını sağladı.

RÜDIGER’DEN ARDA’YA ÖVGÜ

Finale giden golü atan Rüdiger, Arda Güler’in asistini büyük bir takdirle karşıladı. Defensa Central’de yer alan habere göre, Rüdiger, milli futbolcuya teşekkür etti. Haberde, “İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta kilit rol oynadı. Arda ve Rüdiger, zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini değiştirdiler” ifadeleri yer aldı. Arda Güler’in Real Madrid formasıyla yaptığı bu kritik asist, takım arkadaşları ve İspanyol futbol kamuoyu tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

GÖZLER FINALSERİNDE ARDA GÜLER’DE

Genç yıldız, gelişimiyle dikkat çekerken, bu performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti’nin güvenini kazanmaya devam ediyor. Real Madrid’in finale çıkması ile birlikte, gözler Arda Güler’in Kral Kupası finalindeki performansına çevrildi.