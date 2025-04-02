Arda Güler’in Asisti Real’i Finale Taşıdı

REAL MADRID’İN YARI FİNAL ZAFERİ

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalindeki rövanş mücadelesinde Real Sociedad’ı Santiago Bernabeu stadyumunda ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, 90 dakikanın sonunda 4-3 yenik duruma düşmesine rağmen, uzatma devresinde attığı gol sayesinde finale adını yazdırdı. Maçın yıldızı ise Arda Güler oldu!

MAÇTA GOL YAĞMURU YAŞANDI

Real Madrid’in bu mücadelede golleri 30. dakikada Endrick, 82. dakikada Jude Bellingham, 86. dakikada Aurelien Tchouameni ve 115. dakikada Antonio Rüdiger’den geldi. Real Sociedad ise 16. dakikada Ander Barrenetxea, 72. dakikada David Alaba (kendi kalesine) ve 80 ile 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal sayesinde skoru 4-3’e çekse de turu geçmeyi başaramadı.

ARDA GÜLER’İN KRİTİK DOKUNUŞU

Maçın 100. dakikasında Rodrygo’nun yerine oyuna giren Arda Güler, 115. dakikada Rüdiger’in final golüne asist yaparak maçta büyük bir etki yarattı. Bu sezon 32 maçta 1165 dakika süre alarak, genç yıldız 3 gol ve 7 asistle takımına önemli katkılar sağladı.

FINALDE RAKİP BELİRLENİYOR

Real Madrid, Kral Kupası finalinde Atletico Madrid-Barcelona mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler’in gösterdiği performans, final öncesi taraftarları heyecanlandırıyor.