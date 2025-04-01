Arda Güler’in Asisti Real’i Finale Taşıdı

REAL MADRİD – REAL SOCİEDAD MAÇINDA HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad’ı ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmanın normal süresini 4-3 mağlup tamamladı. Fakat uzatmalara giden maçta 4-4’lük eşitliği sağlayan Real Madrid, finale yükselmeyi başardı.

MÜCADELEDE GÖLLER ARDI ARKASIYLA GELDİ

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea’nın golüyle öne geçti. Real Madrid, 30. dakikada Endrick’in attığı golle durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına bu skorla girdi. İkinci yarıda ise Real Madrid, 72. dakikada David Alaba’nın kendi kalesine attığı golle 3-1 geriye düştü. 80. dakikada Mikel Oyarzabal’ın golüyle fark ikiye çıktı. Fakat ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham’ın golüyle umutlarını tazeledi. 86. dakikada Aurelien Tchouameni’nin attığı golle beraberliği sağlayan Real Madrid, 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal’ın ikinci golüne engel olamayınca, normal süre 4-3 Real Sociedad’ın galibiyetiyle sona erdi.

Uzatmalara giden maçta heyecan son dakikalarında arttı. Son beş dakikaya girilirken kazanılan köşe vuruşunda Arda Güler’in kullandığı kornerde, Antonio Rüdiger’in attığı gol sonucu belirledi. Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo’nun 106. dakikada oyuna girmesiyle sahada yer aldı. Arda Güler, Rüdiger’in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.