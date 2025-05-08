Arda Güler’in Hayalleri Ve Mücadelesi

ARDA GÜLER’DEN DUYGUSAL MEKTUP

La Liga takımlarından Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, The Players Tribune’e mektup yazarak Fenerbahçe ve Real Madrid serüveni hakkında etkileyici açıklamalar yaptı. Arda, okula gittiği zamanlarda yaşadığı bir anıyı paylaşarak okuyucuları duygulandırdı. “Sadece birkaç sene önce ben de sizlerden biriydim. Aslında komik… 12 yaşındayken, bir Playstation almaya kafayı takmıştım. Bunu ne kadar çok istediğimi anlayamazsınız. Babama her gün yalvardım. Tek istediğim FIFA 17’ydi.” dedi.

KÜÇÜK YAŞLARDA FUTBOL AŞKI

Arda, futbol tutkusunu dile getirerek, “Babam sayesinde, doğduğum andan itibaren Fenerbahçeli’ydim. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla.” ifadelerini kullandı. Babasının futbol sevgisine ve Fenerbahçe tutkusuna dikkat çeken Arda, “Bir defasında biz derbide gol atınca, koltuktan öyle bir fırladı ki tavandaki lambayı kırdı.” şeklinde esprili bir anısını aktardı. Kendi çocukluğunu paylaşan Arda, “Ben varlıklı bir ailede büyümedim. Bir futbolcunun oğlu değilim.” dedi.

Ankara’dan İstanbul’a gelişiyle ilgili de konuşan Arda, “Karar vermemiz üç ay sürdü, çünkü böyle bir karar insanın tüm hayatını değiştirir.” şeklinde belirtti. Ailesinin desteğini hissettiğini söyleyen Arda, “Bunu düşünmek tam tamına bir saniyemi aldı. ‘Alıyorum.'” derken, Fenerbahçe formasıyla ilgili heyecanını da paylaştı.

REAL MADRID TRANSFERİ VE HAYALLERİ

Real Madrid’e transfer sürecini de anlatan Arda, “Real Madrid… Dördüncü hayalim. Bu kadar hızlı olmuş olmasına inanmak gerçekten zordu.” ifadelerini kullandı. Carlo Ancelotti ile yaptığı görüntülü görüşmeyi hatırlatan Arda, “Arda, burada büyük bir geleceğin olacak.” sözlerini etkileyici bir şekilde aktardı. Sonunda kararını verirken, “Eğer boğulacaksan, büyük denizde boğul.” diyerek, bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.

GÜVEN VE HAYALLERİ

Arda, Ancelotti’yi “benim için bir baba gibi” olarak tanımlayarak, Türk futbolunun geleceğine yön vermek istediğini vurguladı. “Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum.” diyerek bu konuda kararlılığını ortaya koydu. Genç yıldız, gelecekte önemli bir oyuncu olmak ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak gibi hayallerini gerçekleştirmek istediğini ifade etti.