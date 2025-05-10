Arda Güler’in Mektubu Öğrencilere Ulaştı

ARDA GÜLER’İN MEKTUBU ÖĞRENCİLERE ULAŞTI

Real Madrid forması giyen Arda Güler’in medya platformu The Players’ Tribune’de yayımlanan “Ülkemin Çocuklarına Mektubum” isimli mektubu, milli futbolcunun okuduğu üniversitedeki öğrencilere dağıtıldı. Mektubunda, “Her şeyden önce, Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum. Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum. Bu mektubu okuyan sizleri kastediyorum.” ifadelerini kullanan Arda, yeni nesile örnek olmayı hedeflediğini belirtti. Mektubunun ulaşmasını isteyen milli futbolcu, 550 adet mektup ve 40 adet topu Etimesgut ilçesindeki Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu’na gönderdi.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU YÜZLERİNE YANSIDI

Okul müdürü Mehmet Şahin ve öğretmenler tarafından mektup ve topların dağıtıldığı esnada öğrencilerin sevinci gözlerinden belliydi. Öğrencilerden Tuana Ecren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcuyu çok sevdiğini belirterek, “Arda ağabeyi sınıfça tanıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Umarım çok daha büyük bir futbolcu olur. Bizim okuldan mezun oldu. Bu heyecan verici. Umarım onun gibi başarılı oluruz.” dedi. Diğer bir öğrenci Batuhan Angın da “Arda ağabeyi en yakın zamanda okulumuza gelmesini bekliyorum. Arda ağabeyi örnek alıyorum. Onu çok seviyorum. Onun hem kararlılığını hem de azmini örnek alıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİNDEN GÜZEL HATIRALAR

Proje için okula gelen Arda Güler’in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, Arda’nın eğitimi için mutlu olduğunu dile getirdi. Ailesinin ona daima destek olduğunu belirten Çimen, “Arda çok ahlaklı, iyimser ve herkese yardım eden bir çocuktu. Çok kitap okur ve matematiği severdi. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurardı. Çocuk yaşlarda bile iyi bir futbolcuydu.” diye konuştu.

Ortaokul öğretmeni Ruken Güven, Arda’yı 5. sınıfta tanıdığını söyleyerek, “Çok sevimli ve sessiz bir çocuktu. Onu top peşinde koşarken görünce şaşırdım. Sahada, sınıftaki Arda’dan başka bir çocuk vardı. Herkesten daha hızlı koşuyordu.” şeklinde ekledi. Güven, bir anısını paylaşarak, “Bir gün ‘Arda gelip metni sen anlatır mısın?’ dediğimde, ‘Hayır gelmeyeyim hocam ben anlatmayayım’ demişti. Ama bugün basın karşısında çok iyi konuşuyor.” ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜ’DEN DEĞERLENDİRME

Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahin, 1,5 yıldır okulda görevde olduğunu ve Arda’nın örnek bir öğrenci olduğunu vurguladı. Şahin, “2011-2019 yıllarında okulumuzda eğitim aldı. Öğrencilerimiz Arda’yı örnek aldığı için okul olarak spor branşlarında başarılıyız. Bu bizim için çok değerli.” şeklinde görüş belirtti.