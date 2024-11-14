Arda Güler’in Real Madrid’deki Geleceği Tehlikede!

ARDA GÜLER İÇİN ÜZÜCÜ GELİŞMELER

Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir süre boyunca sahada daha fazla yer bulmakta zorlanan Arda Güler için olumsuz bir haber ortaya çıktı. Sözleşmesindeki özel bir madde dikkat çekiyor. İşte detaylar… Bu sezon Real Madrid’de forma bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler’in, Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından takımdaki en son alternatif olarak düşünüldüğü iddia ediliyor. Geçen sezon genç futbolcuya sıkça şans veren İtalyan teknik adam, bu sezon tam zıt bir tutum sergiliyor. Bu durumun, ligde Barcelona’nın gerisinde kalmanın ve Şampiyonlar Ligi’nde istenen performansı gösterememenin etkisi olduğu düşünülüyor.

NICO PAZ’IN GERI DÖNÜŞÜ

Arda Güler’in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, Real Madrid’in Arda Güler’in yerine düşündüğü oyuncuyu açıkladı. Como takımında forma giyen Nico Paz’ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid’e geri dönebilme ihtimalinin olduğu öne sürüldü. Como formasıyla etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun sözleşmesinde Real Madrid’e dönüşünü kolaylaştıracak bir maddenin bulunduğu belirtildi.

NICO PAZ IN ÖZELLİKLERİ

Real Madrid, Nico Paz’ın sözleşmesindeki geri alma maddesi sayesinde 15 milyon euro piyasa değeri olan bu futbolcuyu daha uygun bir bedelle kadrosuna katma şansına sahip. Haberde, Nico Paz’ın oyun tarzının Arda Güler’den daha iyi teknik ve olgunluk sunduğu ifade edilerek “Arda Güler’den daha iyi” denildi. Nico Paz, İtalya Serie A ekibi Como formasıyla 11 maçta toplam 799 dakika görev aldı. Genç Arjantinli, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.