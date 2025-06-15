Haberler

Arda Güler’in Sorusu Sosyal Medyayı Salladı

ARDA GÜLER LGS SORUSUNDA YER ALDI

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde göz önüne çıktı. Testte, Arda Güler’in pozuyla birlikte ‘tevekkül’ kavramı öğrencilere yöneltildi. Bu durum sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

LGS’DE SORULAN SORU VE CEVABI

Yıldız futbolcu, başarılarıyla değil, LGS’deki bir soruyla gündeme geldi. Söz konusu soru, Arda Güler’in bilinen gol sevinci üzerinden ‘tevekkül inancı ile anlatılmak istenen’ durumu sordu. Öğrencilerin doğru cevabı ise “Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir” şeklindeki B şıkkı oldu. Millî futbolcunun bu sorudaki varlığı, sosyal medyada yoğun bir etkileşim yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te Mevsimlik Tarım İşçileri Yolculukta

Siverek'te bir pikap, mevsimlik tarım işçilerini kadın ve çocuklarla riskli bir şekilde taşıdı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Haberler

Erzurum’da Yürüyüş, Gazze İçin Protesto Edildi

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla protesto yürüyüşü yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.