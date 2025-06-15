Arda Güler’in Sorusu Sosyal Medyayı Salladı

ARDA GÜLER LGS SORUSUNDA YER ALDI

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde göz önüne çıktı. Testte, Arda Güler’in pozuyla birlikte ‘tevekkül’ kavramı öğrencilere yöneltildi. Bu durum sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

LGS’DE SORULAN SORU VE CEVABI

Yıldız futbolcu, başarılarıyla değil, LGS’deki bir soruyla gündeme geldi. Söz konusu soru, Arda Güler’in bilinen gol sevinci üzerinden ‘tevekkül inancı ile anlatılmak istenen’ durumu sordu. Öğrencilerin doğru cevabı ise “Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir” şeklindeki B şıkkı oldu. Millî futbolcunun bu sorudaki varlığı, sosyal medyada yoğun bir etkileşim yarattı.