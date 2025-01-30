Arda Güler’in Tribündeki Bayrak Anı Yankılandı

SON DAKİKA ARDA GÜLER GELİŞMELERİ

Real Madrid’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması, dün gece oynanan maçların ardından sona erdi. Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih, adını bir üst tura yazdıramadı. Turnuvanın favorileri olarak değerlendirilen bu üç dev takım, play-off oynamak durumunda kaldı. Diğer yandan, İspanyol takımının deplasmandaki karşılaşmasının ardından Arda Güler’in sergilediği hareket dikkatleri üstüne topladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TUR ATLAYAN VE VEDA EDENLER

Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı, dün akşamki maçlarla son buldu. Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Manchester City, turnuvanın favorileri arasında yer aldı. Play-off turuna yükselen takımlar arasında; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa bulunuyor. Play-Off turuna katılacak ekipler ise şunlar: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting CP ve Club Brugge. Turnuvadan elenen takımlar ise; Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, RB Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislava ve Young Boys olarak sıralanıyor.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER’İN MAÇ GÖRÜNTÜLERİ

Juventus, Kenan Yıldız’ın formasını giydiği maçta, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun mücadele ettiği Benfica’yı ağırladı. Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya 11’de başlarken, Kerem Aktürkoğlu 72. dakikada Angel Di Maria’nın yerine oyuna dahil oldu. Portekiz temsilcisi, İtalyan rakibini Pavlidis ve Orkun Kökçü’nün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid ise, şampiyonluk unvanını taşımakta olduğu turnuvada deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. Arda Güler, 72. dakikada Brahim Diaz’ın yerine oyuna girdi. İspanyol devinin, Rodrygo’nun iki ve Bellingham’un attığı gollerle rakibini 3-0’la geçtiği maçın ardından Real Madridli futbolcular, kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

ARDANIN DUYGUSAL ANLARI

Bu sırada Arda Güler, tribünde açılan Türk bayrağını gördü. Hızla o tarafa doğru yönelen genç yetenek, bayrağı açan taraftara sarıldı ve ardından formasını hediye etti. Bu duygusal anlar, Şampiyonlar Ligi yayıncısının kamerasıyla tüm dünyaya canlı olarak ulaştı. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi ise 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Hem Devler Ligi hem de Avrupa Ligi’nin kura çekimleri, anbean Fanatik.com.tr’de takip edilebilecek.