Arda Güler, İspanya Maçı Hakkında Konuştu

ARDANIN İSPANYA MAÇI GÖRÜŞLERİ

A Milli Futbol takımının önemli oyuncularından biri olan Arda Güler, İspanya maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arda, İspanya karşısında oynayacakları maç hakkında, “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.” şeklinde bilgiler aktardı.

LAMİNE YAMAL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Lamine Yamal ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” sözleriyle genç oyuncunun yeteneklerine dair düşüncelerini paylaştı.

Arda, İspanya maçı için beklediği oyun tarzıyla beraber Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” dedi. Son olarak Arda, “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” şeklinde ifadeleriyle sözlerini tamamladı.