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Spor

Arda Güler Kiralık Olarak Gitmek İstiyor

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YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid’de görev alan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin sürekli olarak forma şansı tanımadığı Arda’nın, bu duruma tepki göstererek kiralık olarak başka bir takıma geçmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İHTİMALİ KONUŞULUYOR

Arda Güler’in kiralık olarak gitme düşüncesinin yanı sıra, transfer olabileceği takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Bu durum, futbolseverler arasında heyecan yaratırken, geleceği hakkında spekülasyonların artmasına neden oluyor.

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