Arda Güler, LGS Sorusunda Gündem Oldu

ARDA GÜLER’İN GÜNDEM OLDUĞU LGS SORUSU

La Liga temsilcisi Real Madrid’de forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, hem saha içi performansıyla hem de saha dışındaki olaylarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, kendisi LGS’deki bir soruda yer buldu. Bu soruda Arda Güler’in ikonik gol sevinci ile bağlantılı olarak ‘tevekkül inancı ile anlatılmak istenen’ durum öğrencilere soruldu. Doğru cevap ise “Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir” şeklindeki B şıkkı oldu. Arda Güler’in isminin geçtiği bu soru, sosyal medya platformlarında gündem hâline geldi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Geçtiğimiz sezon boyunca Arda Güler, tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkarak 5 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. 20 yaşındaki bu yetenekli oyuncunun, Xabi Alonso’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte gelecek sezon daha fazla forma giymesi bekleniyor.