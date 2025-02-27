Arda Güler Maçında Ancelotti’den Övgü

REAL SOCIEDAD MAÇIYLA AVANTAJ KAZANDILAR

Reale Arena’da gerçekleşen heyecan dolu mücadelede eflatun-beyazlı ekip, Real Sociedad’ı tek golle yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maçta 11’de yer alan Arda Güler, 42 kez topla buluştu, 26 pasın 21’ini isabetli bir şekilde attı, 1 şut çekti ve 8 ikili mücadelenin 5’inde başarılı oldu. Genç yetenek, rakip ceza sahasında da etkisini gösterdi ve varlığını sahada hissettirdi. Ancak bu istatistikler bazılarını mutlu ederken, bazılarını da rahatsız etti. İşte bu durum, Real Madrid camiasında büyük tartışmalara yol açtı.

ANCELOTTİ’DEN ARDA GÜLER’E ÖVGÜLER

Maç sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Carlo Ancelotti, Arda Güler’e yönelik övgülerde bulundu: “Arda pozisyonunda harika çalıştı!” İtalyan teknik direktör, milli futbolcunun defansif katkısından son derece memnun. “Takıma çok yardımcı oldu, bu çekişmeli ve savaşçı maçta bunu görmek bizi mutlu etmeli!” diyerek, Arda’nın performansını öne çıkardı. Ancelotti’nin olumlu açıklamaları taraftarları da coşturdu. Taraftarlar “Hocam Arda’yı gördü, şimdi sıra bizde!” diyerek heyecanlarını dile getirdi. Ancak, asıl tartışma İspanyol yorumculardan geldi.

Alvaro Benito, Arda Güler hakkında oldukça sert eleştirilerde bulundu: “Maçta fark edilmedi bile! Real Madrid’in sistemi Arda’ya uymuyor, sahada kayboluyor!” Buna ek olarak, Tomas Roncero da daha da ileri giderek, “Arda hariç herkes son derece odaklıydı, Real Madrid kupayı ne kadar istediğini gösterdi!” ifadelerini kullandı. İspanyol medyasının bu eleştirileri, taraftarların tepkisini çekti ve birçok kişinin sinirlerini bozdu.