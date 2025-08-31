Arda Güler Maçta Göze Çarptı!

REAL MADRID’İ MAÇTA GÜÇLENDİREN ANLAR

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Mallorca’yı konuk etti. Karşılaşma, konuk ekip Mallorca’nın 18. dakikada Muriqi’nin sunduğu gol ile başladı ve böylece Real Madrid, bu sezon yediği ilk golü kalesinde gördü.

ARDANIN EŞİTLİK GOLÜ

Ev sahibi takım Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in dikkat çeken kafa vuruşu ile eşitliği sağladı. Milli oyuncu, bu golü bularak takımı adına önemli bir an yaşattı. Ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un kaydettiği golle beraber Real Madrid, öne geçti. İlk yarıda Arda Güler’in 45+1. dakikada Mbappe’ye asist yaparak sunduğu pozisyon ofsayt nedeniyle golle sonuçlanmadı. İlk yarı 2-1’lik skorla ev sahibi ekibin lehine sonlandı.

Güçlü bir başlangıç yapan Arda Güler, 55. dakikada topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi. Arda, 72. dakikada oyundan çıkarak Dani Ceballos’a yer verdi. Maç sonunda, Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak 2-1 galibiyet elde etti. Bu sonuçla, Xabi Alonso’nun ekibi ligdeki 3. galibiyetini de almış oldu.

ARDANIN KATKILARI VE PERFORMANSI

Arda Güler, karşılaşmada 51 kez topla buluşarak 41 pasın 38’ini isabetli bir şekilde kullandı. Yüzde 93’lük bir pas isabetiyle dikkat çeken milli oyuncu, 3 uzun pas denemesinde de başarılı oldu. Ayrıca, 72 dakika sahada kaldığı bu mücadelede 2 kez isabetli şut attı. Arda, bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı tüm 3 maçta ilk 11’de forma giydi.