Arda Güler Real Madrid’de Eleştiriliyor

REAL MADRID’İN SON GALİBİYETİ

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde dün akşam Leganes ile karşılaştı. Eflatun-beyazlı takım, maçta 2-0 öne geçti. Ancak, karşılaşma son dakikalarında heyecan arttı ve 90+3’te bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak yarı finale adını yazdırmış oldu.

ARDA GÜLER ÜZERİNDEKİ ELEŞTİRİLER

Maçın ardından gözler, performansı ile eleştirilerin odağında yer alan Arda Güler’in üzerindeydi. Galibiyetle sonuçlanan bu karşılaşma, takımın genel başarısı açısından önemli olsa da, Arda’nın oyununa dair yapılan değerlendirmeler medyada geniş bir yer buldu.