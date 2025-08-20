Arda Güler, Real Madrid’de ilk 11’de

REAL MADRID’DE ARDA GÜLER’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in La Liga’daki bu sezonki ilk maçında ilk 11’de sahaya çıktı. İspanyol takımı, Osasuna’yı Kylian Mbappe’nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. 20 yaşındaki Güler, oyunun büyük bir bölümünde yer aldı ve 90. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi. Orta saha oyuncusu, maçı yüzde 92’lik bir pas isabet oranı ile tamamladı. Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso, Güler’i maç sonrası basın toplantısında övdü.

XABI ALONSO’NDAN ARDA GÜLER’E ÖVGÜLER

Alonso, Arda Güler’in gelişimine dikkat çekerek, “Arda Güler adım adım ilerliyor. Sadece kalite olarak değil – ki bu zaten ortadaydı – pozisyonunu anlamak açısından da ilerliyor. Sağladığı istikrar, kontrol yeteneği ve oyuna katılım şekliyle bize büyük katkı sağladı. İlk yarıda sürekli hücum etme imkanı verdi. Onu desteklemeli ve ona verdiğimiz süreyi artırmalıyız ki önemli bir oyuncu olsun. Arda bu yolda ilerliyor ve onun adına mutluyum” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’DEN SEVİNDİRİCİ PAYLAŞIM

Arda Güler, kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada ise “Sezona galibiyetle başlamak güzel, daha da iyi olmak için her gün çalışacağız” yazdı. Real Madrid haberleri sunan bir kaynak, Alonso’nun Güler hakkındaki övgülerine vurgu yaparak, “Genç bir oyuncu olarak Real Madrid’de bundan daha fazla övgü almak zordur. Alonso, görevine başladığından beri Güler’i maça her zaman ilk dakikadan sokuyor. Güler, Bellingham’ın yokluğunda hücum yönlü bir orta saha oyunu sergiledi ve takımın gol bulmasına yardımcı oldu” yorumunu yaptı.

GÜLER’İN GELECEK POTANSİYELİ

Real Madrid’de, omzundaki rahatsızlık nedeniyle Ekim ayı ortasına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Jude Bellingham’ın yerini dolduracak oyuncular arasında Güler’in bu sezon daha fazla forma giymesi öngörülüyor. Sport.es, Alonso’nun Güler’i ilk 11’de oynatarak konudaki kararlılığını gösterdiğini belirtti. İspanyol spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Güler’in oyunu için “temkinli ve gösterişsiz” değerlendirmesi yaptı. Amerikan Sports Illustrated da Güler’in pas isabetlerine dikkat çekerek, “Arda Güler’in Real Madrid’in ilk 11’inde yer alması takımın topa hakim olma stratejisine büyük katkı sağladı. Güler, tüm orta saha oyuncuları arasında 72 isabetli pasla en fazla pas atan isim oldu ve 90 dakikada sadece 6 pasını kaybetti” şeklinde yazdı. Arda Güler, 2023 yılında 18 yaşında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olmuştu.