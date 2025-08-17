Haberler

Arda Güler, Real Madrid’de Öne Çıkacak

ARDA GÜLER’İN YENİ SEZON HEDEFLERİ

Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler, yeni sezonda 2 yıllık bekleyişine son vermeye hazırlanıyor. İspanya’nın ünlü gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler’in gelişimini ön plana çıkarıyor. Haberde, Arda’nın yaz döneminde fiziksel olarak güçlendiği ve ikili mücadelelere karşı daha dirençli hale geldiği ifade ediliyor.

XABI ALONSO’NUN PLANI

Arda’nın, Xabi Alonso yönetiminde takımın önemli oyuncularından biri olacağı vurgulanıyor. “Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol.” şeklinde açıklamalar yer alıyor. Arda Güler, geçmiş iki sezonda ilk 11’de yer alamadığı halde, yeni sezonda sezonun açılış maçı olan Osasuna karşısında sahaya ilk 11’de çıkma fırsatı bulacağı belirtiliyor.

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

