Arda Güler Real Madrid’den Ayrılacak mı?

Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili son gelişmeler dikkat çekiyor. Real Madrid forması giymekte olan Arda Güler’in sahada geçirdiği süreler konusunda tartışmalar sürüyor. İspanyol basını, milli futbolcunun ayrılma olasılığını ve kulüp içindeki durumu kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar…

ALDIĞI SÜRELER HAKKINDA TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arda Güler’in Real Madrid’deki performansı üzerinde tartışmalar devam ediyor. Bu sezon 12 maçta toplamda 307 dakika forma giyen milli yıldız, az süreler nedeniyle bunalıyor. İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre, Arda Güler, Real Madrid’deki ikinci sezonunda aldığı az sürelerden dolayı rahatsızlık duyuyor. Futbolcu, Ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılma isteğini kulüp yönetimine bildirdi. Ancelotti ile de bu konuyu görüştükten sonra talebini bir kez daha yineledi. Ancak Real Madrid, genç oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE İHTİMALİ BULUNUYOR

Ok Diario’dan Eduardo Inda, Arda Güler’in Fenerbahçe’ye transfer olma olasılığını şu sözlerle dile getirdi: “Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor, bu durum onu çok üzgün hissettiriyor. Ancelotti, onu tercih etmiyor fakat oğlu Davide Ancelotti, Arda’nın oynaması gerektiğini savunuyor.” Carlo Ancelotti, Arda’nın fiziksel yetersizliğinden bahsediyor. Futbolcu, dolaylı olarak kış transfer döneminde kiralık ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Bunun yanı sıra pek çok olasılıktan biri de Mourinho’nun Fenerbahçe’si olarak ortaya çıkıyor.