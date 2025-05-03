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Arda Güler, Real Madrid’in Geleceği

REAL MADRID TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

İspanyol futbol devi Real Madrid’in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili dikkat çekici sözler sarf etti. Sezon başından bu yana Arda’ya az süre verdiği için eleştirilen İtalyan antrenör, Arda’nın Real Madrid forması giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

ARDA GÜLER’İN KALİTESİNE VURGU

İtalyan teknik direktör, “Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Onun kalitesine sahip çok fazla oyuncu yok” ifadelerini kullandı. Ancelotti, Real Madrid’in Arda Güler’i bırakma niyetinde olmadığını belirtti ve 20 yaşındaki yetenek için, “Real Madrid’in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacak” dedi.

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