Arda Güler, Real Madrid’in Yıldızı oldu

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI GÜNDEME DAMGA VURDU

İspanyol futbolunun önemli temsilcisi Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, La Liga’da oynanan Real Oviedo mücadelesindeki olağanüstü performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren etkileyici bir oyun sergileyerek, maçın ilk golünde Kylian Mbappe’ye yaptığı muazzam asist ile öne çıktı.

YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Henüz 19 yaşında olan Arda, sahadaki oyun zekası ve soğukkanlılığıyla izleyenleri etkiliyor. Maçın en çok konuşulan ismi olmayı başaran genç futbolcu, performansıyla hem İspanyol basınında hem de taraftarların gönlünde taht kurdu.

YENİ LAKAP: BEYİN

Arda’nın Mbappe’ye yaptığı kritik asist sonrasında, Real Madrid’e olan sosyal medya paylaşımlarında “Beyin” lakabı ile anılmaya başlandı. Bu durum, Türk futbolcusunu taraftarların gözdesi haline getirirken, yetenekleri ile ilgili büyük beklentileri de beraberinde getiriyor.