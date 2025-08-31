Arda Güler, Real Madrid’le parladı!

İSPANYA LALIGA’DA İKİNCİ HAFTA HEYECANI

İspanya LaLiga’nın üçüncü haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Mallorca’yı konuk etti. Maç, konuk ekibin hızlı bir başlangıç yapmasıyla dikkat çekti; 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle Mallorca 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol olarak kaydedildi.

ARDA GÜLER’DEN EŞİTLİK GOLÜ

Ev sahibi takım Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in sahneye çıkmasıyla eşitliği yakaladı. Milli futbolcu, kalenin önünde gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, takıma büyük bir moral sağladı ve maçın gidişatını değiştirdi.

REAL MADRID ÖNE GEÇTİ

Real Madrid, 38. dakikada Vinicius Junior’un vuruşuyla öne geçti. İlk yarı, Arda’nın Mbappe’nin gol pozisyonunu hazırladığı fakat ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanamayan pozisyona rağmen, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

VAR İNCELEMESİ VE ARDA’NIN ÇIKIŞI

İkinci yarının başlarında, 55. dakikada Arda Güler topu ağlara göndermesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi. Arda, 72. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın son bölümünde Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso’nun çalıştırdığı takım ligde üçte üç gerçekleştirdi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu karşılaşmada 41 pasın 38’ini başarıyla kullanarak yüzde 93’lük pas isabeti oranı sağladı. Üç uzun pas denemesinde de başarı elde eden milli oyuncu, sahada kaldığı 72 dakikada iki kez isabetli şut attı. Arda bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı üç maçta da ilk 11’de yer aldı.