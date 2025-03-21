Arda Güler Transfer Söylentileri Gündemde

AÇIKLAMALARA DİKKAT

Türkiye’nin Macaristan’ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Arda Güler, cezalı olduğu için sahada yer almadı. Ancak genç yetenek, yine de gündemde kalmayı başardı. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun milli maç sonrasındaki açıklamalarına geniş bir yer ayırdı. İspanyol gazetesinin haberi, Çalhanoğlu’nun sözlerini manşete taşıyarak gündeme getirmesiyle dikkat çekti.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler’in yetenekleri hakkında şunları söyledi: “Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter’de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid’deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum.” İspanyol gazetesi, bu sözleri “Arda Güler ve mutluluk arayışı” başlığıyla manşet yaptı ve genç oyuncunun daha fazla oyun süresi alması gerektiğini vurguladı.

TRANSFER GÜNDEMİ

MundoDeportivo, Inter’in Arda Güler’i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu belirterek, Real Madrid’in bu seçeneği değerlendirebileceğine dikkat çekti. Haberde, “Gerçek şu ki, Arda Güler’e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid’de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir.” denildi. Sport Gazetesi ise Arda Güler’in Real Madrid’deki durumuna odaklanarak, genç futbolcunun daha fazla şans bulamamasının gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aktardı.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Haberde ayrıca, Inter’in Arda’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu, ancak Real Madrid’in talebe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa, Arda’nın da geleceği farklı bir yöne evrilebilir. Real Madrid’de yeterince süre alamayan Arda Güler için transfer söylentileri artarken, yaz aylarında İspanyol devinin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.