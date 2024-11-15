“Arda Güler ve Endrick Transfer İstemedi”

REAL MADRID’DE GENÇ YETENEKLERİN DURUMU

Real Madrid, La Liga’da lider Barcelona’nın 6 puan gerisinde kalmış durumda ve kulüpte işler beklenildiği gibi gitmiyor. Eflatun-beyazlıların en fazla tartışılan meselelerinden biri, genç yıldızlar Arda Güler ve Endrick’e forma şansı verilmemesi. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, bu konuda eleştirilerin hedefi haline geldi. Ancelotti’nin genç oyunculara süre vermeme konusundaki ısrarı, kulübün geleceğini olumsuz yönde etkiliyor.

YETENEKLERİ DEĞERLENDİRİLMEDİ

Bu sezon, Real Madrid ve birçok sporseverin en büyük beklentisi Arda Güler ve Endrick’den yanaydı. Ancak, bu genç yetenekler, yeteneklerini sergileme fırsatı bulamadan kulübeye hapsolmuş durumda. Ancelotti’nin daha fazla süre vermeyi taahhüt ettiği Arda Güler, uzun süredir forma giyemiyor. Bu durum, İtalyan teknik adamın genç oyunculara olan bakış açısını sorgulatırken, Ancelotti ve ekibi yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle sosyal medyada bu iki yıldızın yedek kulübesinden izlediği görüntüler çok konuşuluyor.

POTANSİYEL VE TRANSFER İLİŞKİLERİ

Ancelotti’nin genç oyunculara yeterince süre tanımaması, kulüp için farklı sorunlar doğuruyor. Sport’ta yer alan habere göre, Arda Güler ve Endrick gibi yüksek potansiyele sahip futbolcuları kulübede tutan yönetim, bu sebepten genç Hırvat futbolcu Martin Baturina’dan olumsuz yanıt aldı. Baturina’nın, Real Madrid’den gelen teklifi geri çevirme nedeni ise Arda Güler ve Endrick’in durumu. Dinamo Zagreb forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid’den gelen 5 yıllık sözleşme teklifine, başka bir İspanyol kulübünde 2 yıl kiralık olma şartıyla yanaşmadığı bildirildi. Baturina, büyük bir takımın vazgeçilmez parçası olmak istediği için Real Madrid’i tercih etmedi.

GELECEK İÇİN YENİ FIRSATLAR

Martin Baturina’nın transfer teklifi, onu Real Madrid’e gitmenin kariyeri açısından doğru bir karar olup olmadığını düşünmeye yöneltmiş olabilir. Bu genç yetenekle ilgilenen diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, Manchester United ve Barcelona da yer alıyor. Baturina’nın kendi kariyerini inşa edeceği yeni fırsat arayışında, Arda Güler ve Endrick gibi potansiyelli dua futbolcunun kulübede kalmasının etkisi olduğu net bir şekilde görülüyor.