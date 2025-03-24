Arda Güler ve Szoboszlai Gerilimi Tırmanıyor

ARDA GÜLER-DOMINIK SZOBOSZLAI POLEMİĞİ DEVAM EDİYOR

A Milli Takımımız, Macaristan’ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldiği maç sonrası Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında başlayan polemik artarak sürüyor. Maç sırasında orta sahada bir tartışma yaşayan Arda, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya “Sus” işareti yaptı.

ARDA GÜLER’DEN AÇIKLAMALAR

20 yaşındaki genç yıldız, maç sonrasında “Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor” dedi. Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından Arda Güler’in “sus” işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak “1088” yorumunu bıraktı. Bu sayının, Arda’nın bu sezon Real Madrid’de 1088 dakika süre almasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

DEĞİŞİM VE YORUMLAR

Arda Güler, Szoboszlai’nin bu göndermesine yanıt vererek sosyal medya hesabında, “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı 3-1 ve 3-0’lık skorlarla geçerek UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldi.