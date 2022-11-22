Arda Güler’e dev talip

Canlı yayında futbol gündemini değerlendiren Teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler için dev taliplerin kapıda olduğunu söyledi. Buz, 2 Alman, 1 de İngiliz futbol devinin Arda için harekete geçtiğini belirtti.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, parlamaya devam ediyor. Geleceğinin çok parlak olduğu düşünülen futbolcu için transfer teklifleri art arda geliyor. Son olarak Teknik Direktör İrfan Buz, Arda’nın peşine Alman ve İngiliz devlerinin takıldığını söyledi.

Teknik direktör Buz, Arda Güler’e ilişkin yorumlarında, Bundesliga’da büyük takımların gündeminde olduğunu söyledi.

“Bayern Münih ve Borussia Dortmund’ın dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart’tan, Bayern Münih’e ve Borussia Dortmund’a kadar bütün kulüpler Arda’nın üzerinde çok duruyorlar.”