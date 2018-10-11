Arda hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda-Berkay kavgası için harekete geçti. Savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Berkay’ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Arda Turan’ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın Emirgan’da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Berkay’ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde Arda Turan’ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi.

NTV