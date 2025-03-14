Arda Kardeşler 15. Kez Sahada

ARDA KARDEŞLER’İN YENİ ATAMASI

Gaziantepspor ile Kayserispor arasında gerçekleştirilecek Süper Lig maçına atanan Arda Kardeşler, Kayserispor’un maçlarında 15. kez düdük çalacak. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi olan Kardeşler, daha önce Kayserispor’un toplam 14 karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlar sonucunda Kayserispor, 7 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı ve 5 kez de yenildi.

KAYSERİSPOR UNUTULMAZ MAÇ

Arda Kardeşler’in yönettiği son Kayserispor karşılaşması, 13 Ocak 2023 tarihinde Kayseri’de oynanan ve 4-1 galip geldikleri Sivasspor maçıydı. Kardeşler’in Kayserispor maçlarını ve bu karşılaşmaların sonuçlarını incelediğimizde, çeşitli karşılaşmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülüyor.

KAYSERİSPOR’UN MAÇ SONUÇLARI

Arda Kardeşler’in yönettiği Kayserispor maçları ve bu maçlardaki sonuçları ise şöyle sıralanıyor:

– 21/10/16 Gaziantepspor-Kayserispor 1-2

– 14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

– 05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

– 15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0

– 24/11/18 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

– 24/02/19 Konyaspor-Kayserispor 0-1

– 20/04/19 Galatasaray-Kayserispor 3-1

– 03/11/19 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

– 22/02/20 Kayserispor-Konyaspor 2-2

– 06/07/20 Kayserispor-Beşiktaş 3-1

– 03/05/21 Y. Malatyaspor-Kayserispor 1-1

– 08/02/22 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

– 15/10/22 Kayserispor-Galatasaray 2-1

– 13/01/23 Kayserispor-Sivasspor 4-1