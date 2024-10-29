Arda Kardeşler, Derbide Tartışmalı Kararlara Dikkat Çekti**

GALATASARAY’IN DERBİ GALİBİYETİ VE TARTIŞMALAR

Süper Lig’in 10. haftasında gerçekleşen önemli derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-Kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte ligdeki kayıpsız ilerlemesini sürdürdü. Ancak maçta yaşanan bazı durumlar yoğun tartışmalara neden oldu. Özellikle hakem Arda Kardeşler ve ekibi tarafından verilen bazı kararlar maçın seyri üzerinde etkili oldu.

MAÇTA TARTIŞMA YARATAN POZİSYONLAR

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un Trio ekibi, maç boyunca yaşanan tartışmalı anları değerlendirdi. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, hakem kararları ile ilgili görüşlerini paylaştı. İlk olarak, 16. dakikada Davinson Sanchez’in Ciro Immobile’ye müdahalesi üzerine düşüncelerini aktaran Bahattin Duran, “Bu, bir şiddetli hareket değil ama sportmenlik dışı bir hareket. Bu, faulle birlikte bir sarı kart olmalıydı mutlaka” ifadelerini kullandı. Deniz Çoban ise, müdahalenin gaddarlık içermediğini ancak yine de bir sarı kart gerektirdiğini belirtti.

PENALTI VE DEVAM KARARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

27. dakikada Mauro Icardi’nin yerde kaldığı pozisyon da hükme dair tartışmalara neden oldu. Deniz Çoban, “Bence burada penaltının verilmesini daha doğru bulurum” derken, Bahattin Duran bu pozisyonun net penaltı olduğunu savundu. Bülent Yıldırım ise, Icardi’nin hamlesinin engellendiğini ifade ederek pozisyonun penaltı gerektirdiğini belirtti. Ancak, VAR’ın bu tür beden bedene mücadelelerde devreye girmesi gerektiğini düşünmediler.

MUSLERA’NIN HAREKETİ VE BEŞİKTAŞ’IN İTİRAZI

Maçın 45+1. dakikasında Beşiktaş’ın kırmızı kart beklediği bir pozisyonda Galatasaray kalecisi Muslera’nın hakem kararına itirazı da tartışmalara neden oldu. Bahattin Duran, Muslera’nın hareketinin net bir sarı kart gerektirdiğini söylerken, Deniz Çoban ise kalecinin bu tür hareketlerinin kolayca görünür olduğunu ve sarı kartı gerektirdiğini vurguladı. “Bir kalecinin, herhangi bir hakem kararına itiraz için uzaktan koşarak gelmesi sarı kartı gerektirir” şeklinde yorumunu aktardı.

Bu tartışmalar, derbinin sonunda Galatasaray’ın galibiyetinin ötesinde hakemlik kararlarına dair camiada merak uyandırdı. Süper Lig’in 10. haftasında yaşanan bu gelişmeler, futbol severler için önemli bir konu olarak öne çıktı.