Arda Kardeşler Hakemlik Kariyeri Sona Erdi Mi?

MAÇ SONRASI HAKEM KARDEŞLER HAKKINDA İDDİALAR

Pazartesi günü gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında hakem Arda Kardeşler üzerinde yoğun bir eleştiri bombardımanı başladı. Beşiktaş tarafının tepkileri özellikle dikkat çekerken, Kardeşler’in hakemlik kariyerinin sona erdiği iddiaları gündeme geldi. Bu konu, sosyal medyada da geniş bir yankı buldu ve ‘Arda Kardeşler düdüğünü astı’ iddiası binlerce kez paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN HAKEME YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü, hakem Arda Kardeşler’in düdüğünü asması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu’nun da Kardeşler’e devre arasına kadar maç vermeyeceği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bunun yetersiz olduğunu belirtip Ankara’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüklerini ve bu konuyla ilgili söz aldıklarını ifade etti.